الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد وتشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:. محمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية أو "نيدفيد " حسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: انتونى موديست

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.