نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق لايبزيج الألماني مساء غدا الثلاثاء في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتقام المباراة على ملعب لايبزيج مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراة لايبزيج بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، داني كارفخال، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور، رودريجو.