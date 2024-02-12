نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم خروج مصر مبكرًا.. الكاف يقدم جائزة خاصة لـ مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي واحدة من الجوائز التي تم توزيعها يوم أمس عقب إسدال الستار على منافسات بطولة كأس الامم الافريقية 2023 على الرغم من خروج الفراعنة مبكرًا من الدور ثمن النهائي.

مصطفى محمد يحصد الحذاء البرونزي في أمم افريقيا

ونال مصطفى محمد جائزة الحذاء الذهبي كثالث هدافي بطولة كأس الامم الافريقية برصيد أربعة اهداف مناصفة مع الوصيف جاسينتو مووندو دالا لاعب المنتخب الانجولي.

في الوقت الذي حصد فيه إيمليو نسووي قائد منتخب غينيا الاستوائية جائزة هداف الكان برصيد خمسة أهداف.

وكان المنتخب الايفواري قد حقق لقب كأس امم افريقيا بالفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

في المقابل حصد منتخب جنوب افريقيا المركز الثالث بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي 0-0.