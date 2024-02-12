نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متروحش القهوة.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة القلعة الحمراء ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:. محمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية أو "نيدفيد " حسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: انتونى موديست

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.