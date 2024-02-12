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أحمد جودة - القاهرة - قاد لوسياندو جوندو منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على نظيره البرازيلي، خلال مواجهة الفريقين، في تصفيات التأهل لأولمبياد باريس 2024، لتقضي بلاده على آمال "السيليساو" في التأهل، وترتفع حظوظ أوروغواي التي تحتاج فقط إلى تعادل أمام فنزويلا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

"باريس 2024".. الأرجنتين تسقط البرازيل وتقضي على آمالها



وخلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المقامة بكاراكاس، سار اللقاء في اتجاه التعادل حتى الدقيقة 77 قبل أن يظهر جوندو ويحول الكرة برأسية إلى داخل شباك منتخب البرازيل ليمنح "الألبيسيليستي" هدف التقدم والفوز باللقاء وبطاقة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

بهذا الانتصار القاتل، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الجدول، تليها باراجواي وصيفة برصيد أربع نقاط، خلفهما البرازيل في المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط، بينما تتذيل فنزويلا الترتيب بنقطة وحيدة وينبغي عليها الفوز بنتيجة كبيرة على باراغواي إذا كانت تنوي التأهل للأوليمبياد.