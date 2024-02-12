نجم المغرب يتصدر تشكيلة أفضل 11 لاعباً في كأس إفريقيا وغياب مصري

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أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار في الساعات الماضية، على منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها كوت ديفوار.

وتوج منتخب كوت ديفوار، بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة له بعد فوزه المثير والدرامي على حساب نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب “الحسن واتارا”، أمس الأحد.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا، على المركز الثالث في البطولة القارية، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في أمم إفريقيا

نشر حساب شبكة “سوفا سكور” العالمية، تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي لم تشهد تواجد أي لاعب مصري بينما شملت فقط أشرف حكيمي ظهير المغرب.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويليامز (جنوب إفريقيا)

خط الدفاع: أرتور ماسوكو (الكونغو)، كالفن باسي (نيجيريا)، كوستا (الرأس الأخضر)، أشرف حكيمي (المغرب)

خط الوسط: كامارا (غينيا)، موكوينا (جنوب إفريقيا)، فرانك كيسيه (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أدينجارا (كوت ديفوار)، دالا (أنجولا)، لوكمان (نيجيريا)