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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، إن "فريقه أظهر شخصية وعقلية رائعة في مباراته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

تن هاغ يكيل المديح لشخصية "الشياطين الحمر"

تقدم يونايتد على أستون فيلا في الدقيقة 17 بفضل هدف راسموس هويلوند، قبل أن يتعادل دوغلاس لويز في الشوط الثاني، ثم سجل البديل سكوت مكتوميناي هدف الفوز في الدقيقة 86، ليرفع يونايتد صاحب المركز السادس رصيده إلى 41 نقطة بعد فوزه الثالث على التوالي.



وقال تن هاغ للصحافيين: "أعجبني الفريق في أول 20 دقيقة بشكل خاص. كانت لدينا لحظاتنا في الهجمات المرتدة، لكن نعم، كانت النتيجة 1-1، قاتلنا ونجحنا في الرد. نحن سعداء حقًا لما حدث.. كانت مباراة قوية حقًا ويمكنك أن ترى ذلك من عدد اللاعبين الذين كانوا مرهقين في النهاية".

وأضاف: "كانت المباراة مفتوحة، وكان من الممكن أن تسير الأمور في اتجاهين. ولكن في النهاية، أعتقد أننا وجدنا العقلية والشخصية اللازمة للفوز بهذه المباراة، وأعتقد أيضًا أن التغييرات كان لها تأثير".

وتعرض يونايتد لمخاوف من الإصابة خلال الفوز، مع استبدال المدافع لوك شو، الذي غاب عن جزء كبير من الموسم بسبب الإصابة.

وأكد تن هاغ أن استبدال الظهير الأيسر الإنجليزي كان احترازيًا، وأوضح: "لقد اشتكى ولا يمكننا المخاطرة به لأنه تعرض لعدد من الإصابات في الماضي لقد أخرجناه حتى لا يتعرض إلى إصابة، علينا أن نرى كيف يتطور الأمر في الأيام المقبلة".

وسيسافر مانشستر يونايتد إلى لوتون تاون، صاحب المركز الـ17، لمواجهته في الدوري يوم الأحد المقبل