نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستعد لتحصين نجمه بعقد طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول، لربط أحد نجومه بعقدٍ جديد من أجل تأمين استمراره رفقة الفريق الأول لكرة القدم فترة طويلة.

ليفربول يسعى لتجديد عقد أرنولد

أفادت شبكة “فوتبول إنسايدر” أن نادي ليفربول يعمل على إقناع ألكسندر أرنولد، للبقاء رفقة الريدز.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول يستعد لتقديم عقد جديد طويل الأجل لترينت ألكسندر أرنولد.

ويرتبط أرنولد ظهير ليفربول، صاحب الـ25 عامًا، بعقدٍ ساري مع النادي حتى صيف 2025.

وخاض أرنولد، 29 مباراة رفقة ليفربول في كل البطولات هذا الموسم وسجل اللاعب هدفين وصنع 10 أهداف.