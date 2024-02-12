نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو إلى برشلونة أم ليفربول؟.. مدير ليفركوزن يحسم الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، بالثناء من جميع أنحاء كرة القدم العالمية، بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع الفريق الألماني منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي.

أصبح ألونسو، أحد المرشحين لأبرز أندية أوروبا في مقدمتهم ليفربول وبرشلونة، بعدما أعلن كلا المدربين رحيلهم في نهاية الموسم، ولكن مدير باير ليفركوزن الرياضي سيمون رولفز متأكد بأن ألونسو مستمر مع النادي الألماني.

وفي تصريحات نشرتها “سبورت1” الألمانية، أكدت بأن مدير باير ليفركوزن الرياضي سيمون رولفز يؤمن أن تشابي ألونسو سيستمر مع النادي الموسم القادم رغم شائعات تعيينه كمدرب لليفربول.

ويحتل نادي باير ليفركوزن صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي، برصيد 55 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه "بايرن ميونيخ" المتواجد في المركز الثاني بترتيب البوندسليجا.