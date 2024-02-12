سجل الهدافين ببطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نسور نيجيريا بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

محمد يوسف

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