نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة إصابة موراتا بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي أتلتيكو مدريد، تفاصيل إصابة ألفارو موراتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وحقق فريق إشبيلية الفوز بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي شهدت إصابة لـ موراتا وخروجه من أرضية الملعب بالدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليثير التكهنات حول تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب موراتا بعد اصطدام مع سوماري نجم إشبيلية وسقط أرضًا متألمًا بشدة، وتدخل الجهاز الطبي للفريق على الفور وخرج اللاعب من الملعب وهو يعرج برفقة الطبيب.

وخضع صباح اليوم الإثنين، ألفارو موراتا للتصوير بأشعة الرنين مغناطيسي لمعرفة مدى الإصابة، وقد أشار تقرير الخدمات الطبية إلى أنه يعاني من كدمة في العظام والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى، في انتظار التطورات.

ومن الجدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 48 نقطة.