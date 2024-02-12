بالفيديو.. ثنائي كوت ديفوار يسخر من صلاح: أين ميداليتك

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أحمد جودة - القاهرة - سخر نيكولاس بيبي وسيرجي أورييه ثنائي منتخب كوت ديفوار، من الدولي المصري محمد صلاح خلال احتفالات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، أمس الأحد.

ثنائي كوت ديفوار لـ صلاح: “أنت لا تملك ميدالية واحدة”

نجح منتخب كوت ديفوار، في التتويج بلقب كأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يظهر خلاله ثنائي كوت ديفوار وهما يتحدثا بسخرية عن محمد صلاح، قائلين: “هذه ميداليتي.. أين هي ميداليتك، لا تملك حتى واحدة”.

وودع منتخب مصر، بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 1-1.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليغيب عن الفراعنة في مباراتي الرأس الأخضر بالجولة الثالثة، والكونغو الديمقراطية بدور الـ16.