نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أونانا يتخذ قرار الاعتزال الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اتخذ الحارس الكاميروني أندريا أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا بالاعتزال الدولي، وذلك بعد الأحداث الأخيرة مع الاتحاد المحلي له خلال الفترة الماضية.

أونانا يتخذ قرار الاعتزال الدولي

وكان أونانا قد دخل في عديد من الخلافات مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بداية من بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، مرورًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتضارب مع منتخب الأسود سونج، ورئيس الاتحاد صامويل إيتو.

وعلى الرغم من وصول أونانا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، على متن طائرة خاصة، إلا أن سونج تعمد الاعتماد عليه خلال مباراة واحدة فقط خلال البطولة، الأمر الذي جعل هناك حالة من التوتر بين الطرفين.

في الوقت ذاته جدد الاتحاد الكاميروني الثقة في صامويل إيتو مرة أخرى، الأمر الذي صعب مهمة أونانا مع الرئيس الحالي، وهو ما جعل حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر بشكل خاص بمستقبله مع الأسود التي لا تروض.

وذكر مصدر خاص داخل الاتحاد الكاميروني لـ " دوت الخليج الرياضي " أن أندريا أونانا قد أخبر مسؤولي الاتحاد برغبته في عدم الاستمرار في تمثيل بلاده خلال المسابقات القادمة، وهو ما أكد رغبته التامه في عدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وأشار المصدر أن أونانا يدرس بشدة إعلان اعتزاله اللعب الدولي في بيان رسمي خلال الأيام المقبلة، ولكن ينتظر بشكل كبير قرار الاتحاد بشأن المدرب الحالي سونج.

وأكد المصدر أن أونانا لا يرغب في اللعب مرة أخرى تحت قيادة سونج، حيث شعر بتجاهل كبير من مدرب الأسود الأمر الذي جعله يفكر في مسيرته مع الأندية فقط.

واختتم المصدر أن أونانا، قد انضم إلى قائمة الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج، بعد عديد الضغوطات من صامويل إيتو، مع ذلك فقد شعر أنه غير مرحب به في قائمة الأسود في الفترة المقبلة وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي.

