نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يصدم جماهير برشلونة بتصريحات صادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلق تشافي هيرنانديز مجموعة من التصريحات التي صدمت جماهير فريق الكرة الأول بنادي برشلونة خلال الساعات الماضية.

تشافي يرى استحالة حصول برشلونة على الليجا

وفي تصريحات صحفية قال تشافي أن برشلونة ارتكب مجموعة من الأخطاء التي لا يمكن السماح بها خلال مواجهة غرناطة التي انتهت امس الاحد بالتعادل الايجابي 3-3.

وأضاف:" دائمًا ما تقتلنا الأخطاء الدفاعية وما أكثرها هذا الموسم ومن الصعب الحصول على لقب الليجا خاصًة بعد التعثر الأخير خاصًة أن الفارق كبير للغاية".

وزاد:" يجب أن نقدم التهنئة لفريق نادي غرناطة ومدربهم على الاسلوب الذي لعبوا به تلك المواجهة وكانت لدينا الفرص لجعل النتيجة 2-0 عن طريق ليفاندوفسكي لكن هونجلا شتت الكرة من على الخط".

وأنهى:" نجحنا في الحصول على سبعة نقاط من أصل تسعة منذ أن اعلنت رحيلي عن الفريق واعتقد أن الامر جيدًا وتحدثت عقب المباراة مع لابورتا ورأيته متفائلًا كما هو الحال دائما".

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ19.

