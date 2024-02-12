باريس سان جيرمان يحدد بديل غير متوقع لـمبابي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو باريس سان جيرمان، بديل النجم الفرنسي كيليان مبابي تحسبًا لرحيله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف جنابري

يضع نادي باريس سان جيرمان، سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ، ضمن خياراته لتعويض مبابي حال رحيله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن باريس سان جيرمان يستهدف سيرج جنابري كبديل محتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي.

انضم جنابري، إلى بايرن ميونخ في عام 2018 قادمًا من هوفنهايم ويرتبط بعقدٍ ساري مع النادي حتى صيف 2026.

وخاض الجناح الألماني 11 مباراة مع فريق بايرن ميونخ، خلال الموسم الحالي وسجل هدفًا واحدًا.