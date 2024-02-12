نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على ليفلز بثنائية نظيفة وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره على نظيره فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

الزمالك يهزم ليفلز وديًا

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد وسيد عبد الله " نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول ونجح ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 29 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعزيز التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، ياسر حمد ومحمد عاطف وزياد كمال، بدلًا من مصطفى الزناري ومهاب ياسر وسيف جعفر.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور لتعزيز التقدم، ودفع الجهاز الفني بعبد الرحمن نفاد بدلًا من محمد عواد، وفي الدقيقة 83 سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.