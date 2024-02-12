نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق معسكر منتخب مصر القادم استعدادًا للدورة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 18 مارس القادم بالإمارات.

18 مارس القادم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا للدورة الودية

ويأتي ذلك عقب الاتفاق مع حسام حسن على انطلاق المعسكر القادم لمنتخب مصر يوم 18 مارس القادم استعدادًا للدورة الودية.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موتمر صحفي يوم الأربعاء القادم لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

