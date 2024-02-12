الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: أزمة بين توخيل ونجم البايرن.. آس: صدمة ريال مدريد بسبب بيلينجهام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: أزمة بين توخيل ونجم البايرن.. آس: صدمة ريال مدريد بسبب بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 12-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 بيلد

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توخيل يُغضب نجم كبير في البايرن.. لقد المح إلى ذلك في سراديب الصحف

آس

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​برشلونة​ 3-3 ​غرناطة​.. اشبيلية 1-0 اتلتيكو مدريد.. التمسك بالدوري.. سيغيب بيلينجهام لمدة 3 اسابيع

كورييري ديلو سبورت

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​الميلان​ يحقق الفوز على ​نابولي​ ويقترب من اليوفنتوس.. ثيو يجمد نابولي وعينه على اليوفي.. اليجري يثر الشك حول مصيره

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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