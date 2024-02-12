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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: أزمة بين توخيل ونجم البايرن.. آس: صدمة ريال مدريد بسبب بيلينجهام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 12-02-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
بيلد
توخيل يُغضب نجم كبير في البايرن.. لقد المح إلى ذلك في سراديب الصحف
آس
برشلونة 3-3 غرناطة.. اشبيلية 1-0 اتلتيكو مدريد.. التمسك بالدوري.. سيغيب بيلينجهام لمدة 3 اسابيع
كورييري ديلو سبورت
الميلان يحقق الفوز على نابولي ويقترب من اليوفنتوس.. ثيو يجمد نابولي وعينه على اليوفي.. اليجري يثر الشك حول مصيره