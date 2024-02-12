نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل صلاح عن اللحاق بمباراة ليفربول المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، آخر التطورات بشأن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح بعد إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار.

أوضح موقع “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح قد يدخل قائمة الريدز لمباراة برنينتفورد المقبلة؛ حال حال عودته إلى التدريبات هذا الأسبوع.

ويغيب صلاح، عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية يوم 18 يناير.

ويستعد فريق ليفربول، لملاقاة برينتفورد يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 24 جولة.