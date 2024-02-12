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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة لاعب وسط الفريق في ودية ليفلز



وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سيجري أشعة، وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية.





وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى في الثانية والنصف عصر اليوم أمام فريق الفيوم على ملعب نادي البنك الأهلي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

