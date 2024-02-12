نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف كريستو من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، برنامجًا تأهيليًا للتونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، للتعافي من إصابته.

كريستو يغيب عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يبدأ كريستو، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلي في التتش للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها وتقرر غيابه بالفترة المقبلة عن الملاعب.

وتأكد غياب كريستو عن رحلة فريقه المتوجهة للجزائر الأربعاء المقبل، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان كريستو، تعرص للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال التراي ماتش، الذي خاضه الفريق مساء الأحد، وخضع للأشعة التى أثبتت حاجته لفترة تأهيل تصل لأسبوع، وهو ما يعنى غيابه عن الحسابات الفنية.

من ناحية أخرى، تسافر بعثة الفريق الأول برئاسة محمد الجارحي، إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل، من أجل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يون 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.