نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن وجهة نيمار القادمة بعد الهلال.. هل يعود لناديه السابق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي سانتوس البرازيلي، التحرك للحصول على خدمات نيمار جونيور نجم نادي الهلال السعودي، للعودة مرة إلى صفوف ناديه السابق.

سانتوس يتواصل مع نيمار

تعرض نيمار لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام اوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بهزيمة البرازيل بهدفين دون رد.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بعد عودته إلى الرياض لاستكمال برنامجه العلاجي مع زعيم آسيا.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة ديلي ميل، فإن نادي سانتوس البرازيلي يسعى لإعادة نيمار جونيور إلى النادي بعد تعافيه من إصابة في الركبة وانتهاء تجربته في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الصحيفة، تصريحات لـ مارسيلو تيكسيرا، رئيس النادي البرازيلي، حيث قال:" المحادثة مع نيمار كانت سريعة جدًا، لكن المحادثات السريعة لها تأثير جيد".

ومن الجدير بالذكر أن عقد نيمار ينتهي مع نادي الهلال السعودي في صيف عام 2025، ويرغب نادي سانتوس في الحصول على خدماته لتدعيم صفوفه.