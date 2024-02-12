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أحمد جودة - القاهرة - دعا المدافع الألماني أنطونيو روديجر، زميله في ريال مدريد توني كروس، مجددًا للتراجع عن قرار الاعتزال الدولي لتعزيز صفوف الفريق في بطولة أوروبا صيف العام الجاري.

روديجر: الجميع يريد عودة كروس من الاعتزال

وقال روديجر، في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم الإثنين: "أعتقد أن الكثيرين يتفقون مع وجهة نظري".

وأضاف "ستقام بطولة أوروبا على أرضنا، ونريد أن يضم الفريق أفضل اللاعبين، وفي الوقت الحالي أرى أن كروس من أفضل لاعبي ألمانيا لأنه أيضا أحد أفضل لاعبي ريال مدريد".

وأشار "نحن نتحدث عن لاعب متواجد في ريال مدريد منذ 10 سنوات وما زال يحظى بقدر كبير من الاحترام. إنه إنجاز مذهل".

وتوج توني كروس، 34 عامًا، مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2024، واعتزل دوليًا بعد النسخة الأخيرة من بطولة اليورو في 2021 بعد مسيرة دامت 106 مباريات دولية.

وأثار روديجر، 30 عامًا، الجدل لأول مرة بشأن عودة كروس من الاعتزال الدولي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه أكد أنه لا يعلم القرار النهائي لزميله، مضيفًا "كروس سيتخذ قراره بنفسه".

وأكد المدافع الألماني أن نتائج الفريق لم تكن جيدة في البطولات الماضية وآخر مباراتين وديتين، قائلا "نشعر بالذنب، ولكننا بالتأكيد سنكون مستعدين بجدية وسنبذل أقصى جهد لدينا".

ويستعد المنتخب الألماني لخوض مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا في أذار/مارس المقبل.