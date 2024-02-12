ليفربول يتحرك لتجديد عقود 3 لاعبين على رأسهم صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي ليفربول، سيفتح خط التفاوض لتجديد عقد ثلاثي فريق الكرة الأول، فور التعاقد مع مدرب رياضي ومدير فني جديدين عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، في 30 يونيو 2025، وبحسب التقارير فإن ليفربول يسعى للتجديد معهما على الرغم من العروض النارية التي يتلقوها للرحيل عن قلعة الأنفيلد.

ليفربول يخطط لتجديد عقود صلاح وفان ديك وأرنولد

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول سيفتتح مفاوضات تجديد عقد الثلاثي فيرجل فان دايك وترينت اليكساندر-أرنولد ومحمد صلاح بمجرد وصول المدرب والمدير الرياضي الجديدين بعد نهاية الموسم.

ويمثلا الثلاثي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، الأعمدة الرئيسية في فريق ليفربول، واستمرارهم يساهم بشكل عالي في تحقيق انتصارات للريدز والتواجد الدائم على منصات التتويج.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي الحالي، برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي "صاحب المركز الثاني" بالبريميرليج.