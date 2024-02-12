نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مانشيني يقترب من تدريب تشيلسي وليفربول يفاجئ 3 لاعبين وحسام حسن يختار الجهاز المعاون لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 12-2-2024 في السطور التالية:

حسام حسن يختار "برازيلي" في الجهاز الفني لمنتخب مصر

تتجه النية لدى حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني على إجراء مجموعة من التعديلات حول الطاقم المعاون له في تدريب الفراعنة.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن النية تتجه لإستبعاد الكابتن احمد الكأس الذي كان من المقرر أن يتواجد ضمن الجهاز الفني للتوأم.

في الوقت الذي تم فيه ترشيح الكابتن سيد معوض للعمل في منصب المدرب المساعد بجانب ضم مخطط أحمال برازيلي الجنسية وهو الذي سبق وأن عمل مع التوأم خلال قيادة المنتخب الاردني.

مفاجأة.. تشيلسي يخطط لخطف مانشيني من السعودية

يدخل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، دائرة اهتمامات إدارة تشيلسي؛ التي تتجه للإطاحة بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه.

كشفت مصادر صحفية أن المدرب روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق تشيلسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، والعودة مرة أخرى إلى لتدريب الفريق الأزرق.

وبحسب شبكة "دازن"، فإن تشيلسي أضاف مانشيني مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق إلى قائمة المدربين الذين يمكن أن يحلوا محل ماوريسيو بوتشيتينو في نهاية الموسم.

ليفربول يتحرك لتجديد عقود 3 لاعبين على رأسهم صلاح

أكدت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي ليفربول، سيفتح خط التفاوض لتجديد عقد ثلاثي فريق الكرة الأول، فور التعاقد مع مدرب رياضي ومدير فني جديدين عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، في 30 يونيو 2025، وبحسب التقارير فإن ليفربول يسعى للتجديد معهما على الرغم من العروض النارية التي يتلقوها للرحيل عن قلعة الأنفيلد.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول سيفتتح مفاوضات تجديد عقد الثلاثي فيرجل فان دايك وترينت اليكساندر-أرنولد ومحمد صلاح بمجرد وصول المدرب والمدير الرياضي الجديدين بعد نهاية الموسم.