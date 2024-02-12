نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب التعمري وظهور الهيدوس.. التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كاس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر حتى 11 فبراير.
وشهدت التشكيلة المثالية غياب موسى التعمري الملقب بميسي الأرد في مفاجأة مدوية.
التشكيلة المثالية لبطولة كأس آسيا 2023
حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).
خط الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس مينديز (قطر).
خط الوسط: لي كانج إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريج جودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران).
خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر) أيمن حسين (العراق)، يزن النعيمات (الأردن).