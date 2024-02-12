غياب التعمري وظهور الهيدوس.. التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كاس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر حتى 11 فبراير.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012