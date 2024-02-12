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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، أن تشابي ألونسو سيظل مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم. وقد أبرز ألونسو أداءً مميزًا مع الفريق، حيث يتصدر ترتيب الدوري الألماني وقاده للفوز بثلاثية نظيفة على بايرن ميونخ في ملعب باي أرينا.

باير ليفركوزن يحسم مصير تشابي الونسو

وكان اسم ألونسو مرتبطًا بالانتقال إلى ليفربول لخلافة يورجن كلوب بعد إعلان رحيله عن الفريق، كما كان مرشحًا لتدريب ريال مدريد بدلًا من كارلو أنشيلوتي.

في تصريحات لبرنامج "Doppelpass"، أكد رولفس: "أنا واثق من استمرار تشابي ألونسو، حيث أن عقده ساري المفعول حتى عام 2026، وهو يشعر بالراحة مع النادي".

وأضاف: "يدرك ألونسو أن لدينا فريقًا قويًا في الموسم المقبل، وأؤكد للجميع أنه سيظل معنا لقيادة هذا الفريق".

كان قد وقع ألونسو تمديدًا لعقده مع باير ليفركوزن قبل بداية الموسم الحالي حتى عام 2026، وتمكن خلال آخر 51 مباراة من الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في 31 مباراة، حقق خلالها 27 انتصارًا وتعرض لثلاث هزائم فقط.

وحتى الآن، لم يتلق ليفركوزن أي هزيمة في الدوري الألماني، مما يجعله الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض للهزيمة.