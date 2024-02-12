نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادينجرا: نحن أبطال إفريقيا ولا ينبغي الاستسلام في الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر سيمون أدينجرا عن سعادته، عقب التتويج بكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف على ملعب الحسن واتارا.

تصريحات ادينجرا عقب التتويج

وتحدث أدينجرا عقب المباراة "لقد فعلنا ذلك معا، نحن أبطال إفريقيا، إنه أمر لا يصدق. لقد عشت للتو واحدة من أجمل لحظات حياتي، وهذا بفضل إخوتي".

وأضاف "اللحظات الشاقة التي عاشها: "هذا هو الدليل على أنه لا يجب الاستسلام أبدا في الحياة. أنا أفكر في أبي الذي لم يعد معنا، أعلم أنه كان سيفخر بي، بنا وبمنتخبنا كله".

وتحصل، سيمون أدينجرا أيضا على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023