وديًا.. الزمالك يفوز على الفيوم برباعية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم.

سجل أهداف الزمالك كل من، أحمد مصطفى "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف إبراهيم "أوباما" هدف.

الزمالك يفوز على الفيوم برباعية نظيفة



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما".



وفي في الدقيقة 41 أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك لوجود لمسة يد من مدافع الفيوم لرأسية يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء.



وتولى أحمد مصطفى "زيزو" تسديد ركلة جزاء الجزاء، وسجل الهدف الأول للأبيض على يسار حارس الفيوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلًا من محمد عبد الشافي، ونجح أحمد مصطفى "زيزو" في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥١ بعد مراوغة دفاع الفيوم وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن المرمى.

وفي الدقيقة 60 تمكن "زيزو" من تسجيل الهدف الثالث للأبيض وله بعدما توغل من الجبهة اليسرى وسددها كرة قوية سكنت الشباك، وشارك محمد شحاتة بدلًا من "شيكابالا" في الدقيقة 61، ثم دفع الجهاز الفني للزمالك بمعاذ علاء بدلًا من محمد صبحي في الدقيقة 70 من عمر المباراة.



وفي الدقيقة 78 سجل يوسف أوباما الهدف الرابع للزمالك، بعدما تلقى تمريرة متقنة من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض برباعية دون رد.

وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.