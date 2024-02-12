أحمد جودة - القاهرة - فوز السكة الحديد وبروكسى ولافيينا بالجولة الأولى بدورى الترقى للصعود للدوري الممتاز

أسفرت نتائج منافسات الجولة الأولى بدوري الترقى للصعود للدوري الممتاز عن تعادل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد مع فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي بهدف لمثله.

تقدم حرس الحدود بهدف ذاتى عن طريق خالد ابو زياده وتعادل بتروجت في الدقيقة الأخيرة عن طريق اسماعيل بامبا.

- فوز فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد على فريق راية بقيادة محمد حليم بهدفين نظيفين سجلهما سعيدو كمال في الدقيقة 9 من الشوط الثاني ومحمد نادي الهدف الثاني في الدقيقة 38.



- فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش بهدف دون رد سجله حسام بركات في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



- فوز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح على فريق القناة بقيادة أحمد العجوز بهدف دون رد سجله محمد جبس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتختتم الجوله الساعة 5 بلقاء غزل المحلة مع طنطا.

ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 46 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- حرس الحدود 36 نقطة

4- لافيينا 36 نقطة

5-- غزل المحلة 35 نقطة

6- السكة الحديد 32 نقطة

7- بروكسي 32 نقطة

8- طنطا 29 نقطة

9- القناة 28 نقطة

10- راية 28 نقطة

