شاهد بالفيديو.. تريزيجيه يسجل الهدف الأول لطرابزون سبور في شباك هاتاي سبور

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الهدف الأول في شباك هاتاي سبور في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

هدف تريزيجيه اليوم

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين من الشوط الثاني من المباراة سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لصالح فريقه طرابزون سبور من ضربة رأس قوية في شباك حارس هاتاي سبور ليسجل الدولي المصري أولى أهداف المباراة.

ويواصل محمود حسن تريزيجيه تألقه مع فريق طرابزون سبور ويسجل الهدف الثاني له على التوالي بعد العودة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خرج من منافسات بطولة كاس امم افريقيا في الدور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية