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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة الحديد يعبر رايه بهدفين في المحترفين

حقق فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فوزا غاليا على نظيره فريق راية بقيادة محمد حليم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود في أولى مباريات دوري الصعود للدوري الممتاز



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى واستطاع سعيدو كمال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.

وأضاف محمد نادي الهدف الثاني في الدقيقة 38.



بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 32 محتلا المركز السادس بينما تجمد رصيد رايه عند النقطة 28 نقطة



دخل فريق راية اللقاء بتشكيل يتكون من حسام حسبو، أحمد حسين، خالد عبد الرازق، كريم رأفت، أحمد عادل، أحمد عبد العظيم،حسام حسن، أبو بكر سيلا، أحمد سالم صافي، عمرو جمعه.



وتواجد في البدلاء..



اسلام طارق، عبد الرحمن زين، محمد الفقي، عمرومصطفى،حسام عبد الواحد، اسامه امبابي، محمد عادل، محمد خالد، طه نادي.



بينما تكون فريق السكة الحديد من..



يوسف رحومه، سامى عبد الستار،سعيدو، باسم عادل،أحمد فوزي، محمد أشرف، محمد جمال الكارته، جرجس مجدي، محمد عصام،جون افيرى،محمود عبد العاطي.



وتواجد في البدلاء..



محمود الالماني، محمود غالي، حسين البدري، محمد بيسو، حسام محمد، احمد جوده، محمد نادي، محمد سماره، عبد الله جمعه.



وأدار اللقاء الحكم مصطفى مدحت عاونه كيرلس نزيه مساعد أول وهشام صالح مساعد ثاني وعبد الرحمن صالح حكم رابع.

ترتيب المجموعة

1- بتروجت 46 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- حرس الحدود 36 نقطة

4- لافيينا 36 نقطة

5- غزل المحلة 35 نقطة

6- السكة الحديد 32 نقطة

7- بروكسي 32 نقطة

8- طنطا 29 نقطة

9- القناة 28 نقطة

10- راية 28 نقطة