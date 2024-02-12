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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن لا يوجد أزمة بين حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال المرحلة الحالية.

محمد عبد الجليل عن وجود أزمة بين حسام حسن وصلاح؟ لا بد أن يكونوا أكبر من ذلك والانتقاد أمر طبيعي

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا يوجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح والمفروض أن الثنائي أكبر من ذلك وتاريخ كبير ولا بد أن يساعد الثنائي بعضهم من أجل نجاح منتخب مصر.

وأضاف:" حسام حسن انتقد موقف لصلاح وذلك أمر طبيعي ما أنا بنتقد صلاح، شئ لا يجعل اى خلاف بينهما، طبيعي أن الكل يقول رأيه باحترام، ورأي حسام حسن لا يعبر أنه لا يحب محمد صلاح بل طبيعي يقدره.