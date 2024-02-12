أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بتروجت وحرس الحدود في دوري المحترفين

انتهت مباراة فريق بتروجت ونظيره فريق حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة دوري المحترفين.

شهد الشوط الأول خطأ من دفاع فريق بتروجت وجاء هدف التقدم لفريق حرس الحدود بقدم لاعب بتروجت في الدقيقة 42 عن طريق خالد ابو زيادة في مرماه.



وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل العالي لفريق بتروجت في الدقيقة 90 عن طريق إسماعيل بامبا "



شهدت المباراة حالة إصابة خطيرة للاعب الفلسطيني "حامد حمدان لاعب بتروجت تم نقله إلي المستشفي عقب اصطدامه مع مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود



أدار تحكيم اللقاء الحكم "عمرو عابدين وعاونه كلًا من: "محمود دين، محمد أبو رحاب،محمد عبدالعزيز،

الفوز يرفع رصيد بتروجت إلي 46 نقطة في المركز الأول بينما فريق حرس الحدود إلي 37 نقطة في المركز الرابع.