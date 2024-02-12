محمد فاروق: محمد معروف اتظلم فى أمم إفريقيا ومحمود عاشور كان يستحق التواجد فى كأس العالم الأخير

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد معروف الحكم الدولي اتظلم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.

محمد فاروق: محمد معروف اتظلم فى أمم إفريقيا

وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محمد معروف اتظلم من كاف بشأن إدارة المباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكان يستحق التواجد فى أكثر من مباراة أخري بسبب مستواه الرائع.

وأضاف:" محمود عاشور كان يستحق التواجد فى كأس العالم الأخير فى قطر وهو أحد أفضل حكام الفيديو فى إفريقيا ويعتبر الأفضل ولكن اتظلم كثيرا.

وظهر الحكام المصريين بصورة رائعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكان أدار محمود عاشور المباراة النهائية أمس بين كوت ديفوار ونيجيريا كحكم فيديو VAR.

