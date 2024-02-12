تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على هاتاي سبور بالدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق طرابزون سبور من تحقيق فوز بثنائية نظيفة على منافسه هاتاي سبور على أرضية ملعب بابارا بارك في لقاء مهم ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي.

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على هاتاي سبور

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي توماس مونييه، حيث وجهها المصري بقوة إلى شباك الضيوف.

وفي الدقيقة 77، أضاف إنيس بردهي الهدف الثاني لفريق طرابزون، بعد تمريرة متقنة من ديستان، ليؤمن الفوز للفريق المضيف.

في الدقيقة 85، قرر المدرب استبدال تريزيجيه بفونتاس، بعد أن ضمن اللاعب تأمين النتيجة.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد طرابزون سبور إلى 40 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد هاتاي سبور عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.