نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال عبد المطلب يقود ووفورد للفوز على سيتدال بدوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد نجم منتخب مصر لكرة السلة للشباب بلال عبد المطلب، فريق جامعة ووفورد لتحقيق الفوز على جامعة سيتدال، بمنافسات دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة.

وحقق فريق ووفورد الفوز على سيتدال بنتيجة 77-66، في مباراة شهدت تألق بلال عبد المطلب قائد منتخب مصر للشباب لكرة السلة.

ولعب بلال عبد المطلب 16 دقيقة خلال المواجهة، تمكن خلالها من تسجيل 15 نقطة، واسترجاع الكرة خمس مرات، بجانب صناعة فرصتين في اللقاء.

ويعد بلال عبد المطلب من أبرز نجوم مصر الواعدين، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية في 24 مايو 2004، ويلعب في مركز 4، ويبلغ طوله 203 cm.

الجدير بالذكر أن بلال عبد المطلب كان توج بلقب بطولة إفريقيا للناشئين رفقة منتخب مصر في عام 2022، وحقق المركز الثالث عشر رفقة منتخب مصر بكأس العالم للشباب في عام 2023.