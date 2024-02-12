نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أستون فيلا يجدد عقد ليون بايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي أستون فيلا بيانًا رسميًا للتو، يُعلن فيه أن لاعبه ليون بايلي قد وقع على عقد جديد لفترة طويلة مع الفريق الإنجليزي.

كان من المقرر أن ينتهي العقد السابق للاعب الدولي الجامايكي مع أستون فيلا في صيف عام 2025.

أستون فيلا يجدد عقد ليون بايلي

ووفقًا للبيان الذي أصدره أستون فيلا، فإن بايلي وقع على عقد جديد مع النادي، دون الكشف مدته بالتحديد.

انضم ليون بايلي إلى أستون فيلا في صيف عام 2021، وشارك في 87 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 16 هدفًا.

وقد تميز بايلي هذا الموسم بتسجيله 10 أهداف وصناعته لـ 9 آخرين في مختلف البطولات بقميص أستون فيلا.