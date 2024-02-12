أحمد مجدي: جوزيه جوميز يهدف لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية.. ونعمل على تنفيذ مطالب البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الهدف من مباراتي ليفلز والفيوم الوديتين للوقوف على مستويات اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد مجدي: جوزيه جوميز يهدف لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية



وقال أحمد مجدي: "الفوز في المباراتين أمر مهم، لكننا كنا نسعى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين بشكل أكبر من الاهتمام بالنتيجة".



وأضاف قائلا: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك كان يهدف لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية التي يتم تنفيذها في التدريبات منذ توليه المسؤولية".



واختتم تصريحاته قائلا: "الجهاز الفني بالكامل يعمل على تنفيذ مطالب جوميز من أجل الوصول للمستوى الفني المطلوب".



وفاز الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.



كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.