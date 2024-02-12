نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام إقامة نهائي كأس مصر النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك بالسعودية.

ويأتي ذلك تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر الموسم الرياضي 2022\ 2023 والتي سوف تقام بمدينة الرياض.

ونجح النادي الأهلي والزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على إنبي وبيراميدز في دور نصف النهائي.

تنقل مباراة نهائي كأس مصر النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس مصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراه نهائي كأس مصر النسخة الماضية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم 8 مارس القادم على ملعب المملكة أرينا.

