نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة الجونة

يغيب اللاعب عمرو سعداوي بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بكأس الرابطة، فيما انضم إلى قائمة المصابين كل من حسن علي لإصابته بكدمة في الركبة.

يعاني اسلام عطية من شد بالعضلة الضامة، والحارس محمد شحاته والمصاب بشرخ في عظام اصبع اليد، بينما يواصل فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في سمانة القدم .

يواصل الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة، والثاني من جزع في أربطة الركبة، والثالث الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر، حيث أجرى العملية الجراحية وقطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي.