نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. المنتخبات المتأهلة للبطولة وموعد الانطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي البطولات العالمية لحدث فريد من نوعه، وهو انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024 والذي يبدأ منذ 24 من شهر يوليو حتى التاسع من اغسطس المقبل.

وتأتي البطولة بتواجد 16 منتخب، ضمن 12 منهم التأهل بشكل رسمي، بينما يخوض المنتخبات الباقية التصفيات في شهر إبريل ومايو المقبلين على الأراضي القطرية.

المنتخبات التي ضمنت التأهل رسميا

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات بطولة اولمبياد باريس 2024 خلال الفترة بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس موعد المباراة النهائية التي ستقام على الملعب الوطني.

البطولة هيتواجد بها 16 منتخب، وتأهل حتى الأن 12 فريق رسميا كالتالي:

منتخب فرنسا الدولة المستضيفة

منتخب إسبانيا، منتخب أوكرانيا، منتخب إسرائيل عن قارة أوروبا

منتخبي أمريكا والدومينيكان عن قارة أمريكا الشمالية

منتخب مصر، منتخب المغرب منتخل مالي من قارة إفريقيا

منتخب الأرجنتين ومنتخب باراجواي عن قارة أمريكا الجنوبية

منتخب نيوزيلندا، عن قارة أوقيانوسيا

المنتخبات التي لم تضمن التأهل

ويتبقى تصفيات قارة أسيا والتي سيتأهل منها 3 منتخبا مباشر، بينما المنتخب الرابع من قارة اسيا تجمعه مواجهة أمام غينيا رابع قارة افريقيا.

نظام البطولة

تقسم المنتخبات على 4 مجموعات يصعد منها الأول والثاني لدور ربع نهائي البطولة.