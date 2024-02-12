عاجل.. عقوبات تاريخية على لاعبي السعودية بعد الأزمة مع مانشيني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الاحتراف بدوري روشن السعودي، تغريم سلطان الغنام وسلمان الفرج وإيقاف الحارس الدولي نواف العقيدي خمسة أشهر، على أثر أزمتهم الأخيرة مع منتخبهم الوطني ورفض تمثيل الأخضر في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر.

عقوبات تاريخية على لاعبي السعودية بعد الأزمة مع مانشيني

وبدأت أزمة اللاعبين قبل انطلاق مشوار المنتخب السعودي في كأس آسيا، حينما صرح المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عن رفض عددا من اللاعبين "6" تمثيل المنتخب أو طلب بعضهم الدخول في التشكيلة الأساسية.

وعاقبت لجنة الاحتراف اللاعبين اليوم الإثنين، بالإيقاف 5 أشهر للحارس سليمان نواف العقيدي وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، كما عوقب سلمان الفراج بغرامة مالية قدرها 100 ألف، بينما تم معاقبة الغنام بغرامة 200 ألف ريالا.

وقررت أيضا لجنة الاحتراف بالدوري السعودي، إيقاف الثنائي محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل لاعب 200 ألف ريال.

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