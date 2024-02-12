انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الزمالك ضد الفيوم الودية اليوم .. زيزو يسجل هاتريك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزمالك ضد انتهت مباراة الفيوم بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي البنك الأهلي.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الفيوم