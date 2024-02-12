انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الزمالك ضد الفيوم الودية اليوم .. زيزو يسجل هاتريك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الزمالك ضد انتهت مباراة الفيوم بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي البنك الأهلي.
نتيجة مباراة الزمالك ضد الفيوم
- وافتتح أهداف الزمالك ضد الفيوم اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ41، وفي الدقيقة الـ51 سجل زيزو الهدف الثاني بعد مهارة فردية عالية، ويعود زيزو ويسجل الثالث للأبيض في الدقيقة الـ60 بعد تسديدة قوية والرابع سجله اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة الـ78 بعد عرضية مميزة من عبدالله السعيد لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة.
- بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو ويوسف إبراهيم أوباما.
- ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم إيشو بدلًا من محمد عبد الشافي، وشارك محمد شحاتة بدلًا من شيكابالا في الدقيقة 61، ثم دفع الجهاز الفني للزمالك بمعاذ علاء بدلًا من محمد صبحي في الدقيقة 70
- وفي ظهر اليوم التقي الزمالك مع نظيره ليفلز وانتصر الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري، وتلك المواجهة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.