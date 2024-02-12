انت الأن تتابع خبر رغم قيادته النشامى للمباراة النهائية .. الاتحاد الآسيوي يُغيب التعمري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم انه قاد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، الا ان لاعب الجناح موسى التعمري غاب عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في الحساب الرسمي لموقع البطولة على منصة "إكس" الاثنين، عن التشكيلة المثالية للبطولة والتي ضمت أربعة لاعبين من قطر، تقدّمهم أكرم عفيف أفضل لاعب في البطولة وهدافها، صاحب ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء في المباراة النهائية.

وضمّت التشكيلة مواطنيه أفضل حارس في البطولة مشعل برشم، القائد حسن الهيدوس والمدافع لوكاس منديش.

واختار الاتحاد القاري في خط الهجوم اللاعب الاردني يزن النعيمات الذي تألق بشكل كبير أيضاً مسجّلاً أربعة أهداف، إضافة إلى قلب الدفاع عبدالله نصيب.

كما غاب عن التشكيلة المثالية نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ-مين رغم قيادته كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي، وظهر مواطنه الشاب لي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما يأتي التشكيلة:



حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)



خط الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس منديش (قطر)



خط الوسط: لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريج غودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران)



خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر)، أيمن حسين (العراق)، يزن النعيمات (الأردن)

الجدير بالذكر، ان التعمري، مهاجم نادي مونبيليه الفرنسي، سجل 3 أهداف خلال مشوار منتخب "النشامى" الذي توقف في المباراة النهائية أمام حامل اللقب القطري 1-3 السبت على ملعب لوسيل.