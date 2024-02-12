انت الأن تتابع خبر كوت ديفوار يتوج بكأس الأمم الإفريقية.. بعد مشوار درامي للعائدين من بعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كوت ديفوار يتوج بكأس الأمم الإفريقية على حسب نيجيريا، وهذا بعد مشوار درامي لهم وهم الذين كانوا على وشك الخروج من الدور الأول في البطولة، وجاء فوز المغرب على حساب زامبيا وخرود غانا أعادهم خلال الوقت الضائع إلى البطولة وتوجو في نهاية الأمر بالكأس في مسيرة درامية شديدة، وهي التي جعلت الكثير من الأشخاص يطلقون عليه منتخب العائدين من الموت.

كوت ديفوار يتوج بكأس الأمم الإفريقية

واستطاع كوت ديفوار يتوج بكأس الأمم الإفريقية أن يحقق الفوز على نيجيريا بريمونتادا قوية، وذلك جاء في الدقائق الأخيرة، وتقدمت نيجيريا خلال الشوط الأول من خلال وليام تورست إيكونج من خلال تقدمه بكرة رأسية.

وجاء مع بداية الشوط الثاني في المباراة نشاط كبير من لاعبي كوت ديفوار وهم الذين استطاعوا أن يحرزوا هدف التعادل، وهذا يأتي بعد ضغط مستمر نتج عنه هدف في الدقيقة الـ 62 من خلال فرانك كيسي، وأما عن الهدف الذي جاء من ضربة ركنية تم ارسالها أدينجرا في داخل منطقة الجزاء مرت من أعلي دفاعات نيجيريا.

وأيضاً هي التي وصلت عند كيسيه ولعبها بضربة رأس قوية مرت من على يسار ستانلي حارس نيجيريا، وهذا على الرغم من محاولته التصدي ولكن الكرة مرت من أمام يدع لداخل الشباك.

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