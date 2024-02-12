انت الأن تتابع خبر خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح.. انفجر على الهواء وسبب وضعه في دماغه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي مدحت شلبي عن خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح، وتسبب في إخراج الأول على الهواء أثناء استضافته في برنامج أمم إفريقيا، وهذا بسبب جميع التصريحات الخاصة بالثاني نجم ليفربول الإنجليزي.
خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح
- وأثناء تواجد إبراهيم سعيد في ضيافة مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر على الهواء كشف عن خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح، وذلك عندما سأله “أنت قلت إن محمد صلاح حاك في دماغه؟”.
- ورد عليه سعيد قائلاً “أه قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، ودي حقيقة”؛ ليعود مدحت شلبي ويسأله ضاحكًا: “تفتكر إن محمد صلاح فاضي يتفرج عليك أو يحطك في دماغه؟، أنا إبراهيم سعيد بردوا، ومحمد صلاح كان بيتفرج عليا وهو صغير”.
تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد ومحمد صلاح
- وهاجم إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بشكل عنيف العالمي محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، والتأكيد على أن قائد الفراعنة شن حملة عنيفة ضده، وقال الأول من خلال برنامجه الذي يبث على قناة النهار الفضائية، قائلاً “محمد صلاح بيلعب معايا لعبة، وأنا بحب المباريات، ودي لعبتي، وفي مواقف كتير بتأكد إنه شاغل دماغه بيا، وهو لو حطني في دماغه؛ ممكن ده يبعده شوية”.
- وارسل سعيد إلى محمد صلاح رسالة، وقال فيها “الرزق ده بتاع ربنا، الحاجات اللي بتحصل دي عيب، واللي بتعمله؛ بيوصلني، لما اتكلمت عليك؛ اتكلمت في مواقف مع منتخب مصر، ما اتكلمتش على محمد صلاح لاعب ليفربول، الأساليب اللي بتحصل معايا مش كوره، بس مش مشكلة، أنا معاك، وحاول مرة تانية وتالتة ورابعة، وممكن تكسب وممكن تخسر، بس أنا بحب أتعامل في الحاجات دي بطريقة”.
- وتابع قائلاً “أنت مستغرب إن إبراهيم سعيد بينتقدك؟، أه بنتقدك، أنا كابتنك، وموضوع إنك تلعب اللعب ده، مش حلوة؛ لأنك مش فوق النقد، ومن مصلحة الكرة المصرية إنك تتعرض للنقد، أنت مافرَّحتش الشعب المصري، وأنا نفسي أشوفك رافع كأس أمم إفريقيا، زي ما بتتصور بالحذاء والدروع مع ليفربول؛ لأن ده إنجاز شخصي ليك مع منتخب مصر”.
- وانهي حديثة قائلاً “احنا بنتكلم معاك هنا؛ عشان منتخب مصر، وأنا عارف أن أنت ممكن يكون معندكش الإحساس بتاع منتخب مصر؛ عشان مش مركز مع المنتخب، ومش عايز حد ينتقدك، نفسي أشوف محمد صلاح بتاع زمان، المتواضع، اللي كان بيبقى ماسك المصحف في إيده، وسيبك من الكتب والحاجات اللي بتنزلها دي، مابتأكلش عيش، عايز أشوف محمد صلاح اللي بيقدر كل الناس”.