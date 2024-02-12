انت الأن تتابع خبر خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح.. انفجر على الهواء وسبب وضعه في دماغه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي مدحت شلبي عن خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح، وتسبب في إخراج الأول على الهواء أثناء استضافته في برنامج أمم إفريقيا، وهذا بسبب جميع التصريحات الخاصة بالثاني نجم ليفربول الإنجليزي.

خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

وأثناء تواجد إبراهيم سعيد في ضيافة مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر على الهواء كشف عن خلاف إبراهيم سعيد ومحمد صلاح، وذلك عندما سأله “أنت قلت إن محمد صلاح حاك في دماغه؟”.

ورد عليه سعيد قائلاً “أه قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، ودي حقيقة”؛ ليعود مدحت شلبي ويسأله ضاحكًا: “تفتكر إن محمد صلاح فاضي يتفرج عليك أو يحطك في دماغه؟، أنا إبراهيم سعيد بردوا، ومحمد صلاح كان بيتفرج عليا وهو صغير”.

تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد ومحمد صلاح