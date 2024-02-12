موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .. تعرف على القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلعب تشيلسي مساء اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير الجاري، الموافق الثاني من شهر شعبان الآخر 1445 هجريا موقعة نارية جديدة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الجديد 2023-2024 .

ويدخل الفريق الأو لكرة القدم بنادي تشيلسي هذه المباراة في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أنه تمكن من حصد 31 نقطة من 23 جولة الماضية بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 24 نطقة حيث يسعي لاعبو البلوز في الفوز بهذه المباراة من العودة إلي صدارة البطولة المجلية .

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي