نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من رئيس الاتحاد السعودي على استضافة نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن موعد نهائي كأس مصر 2023/2022، والذي يجمع بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام الثامن من شهر مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، ضمن ما وصف بالشراكة بين الشركة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تعليق رئيس الاتحاد السعودي

كشف ياسر المسحل عن موقف الاتحاد السعودي من هذه المباراة، والذي وصف المباراة بتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر.

نهائي خارج مصر لأول مرة

ولأول مرة يقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، خارج الأراضي المصرية.

وكان الأهلي قد تأهل للدور النهائي بعد الفوز على حساب انبي بثلاثية نظيفة، بينما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح.

