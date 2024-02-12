نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2009 يفوز على بتروجيت في بطولة الجمهورية للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على بتروجت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ 21 لبطولة الجمهورية.

زمالك 2009 يفوز على بتروجيت في بطولة الجمهورية للشباب



أحرز هدف الزمالك في لقاء اليوم، أحمد صفوت، وشهدت المباراة مستوى فني مميز من لاعبي الأبيض.



و صنع اللاعبين عدة فرص على مدار الشوطين، واستطاعوا تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.



ويقود فريق زمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديرًا فنيًا، وإسماعيل نوح آدم مدربًا مساعدًا، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، وأشرف محمود أخصائيًا للإصابات والتأهيل، ونبيل أحمد محمود إداريًا ويوسف سيد مسؤول مهمات.